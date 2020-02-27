Её можно было избежать, действуй власти побыстрее.

Именно медленная реакция привела к распространению инфекции, считает Пушков.

Одна из важных причин вспышки коронавируса в Италии — медленная реакция властей. Цитата месяца: «К сожалению, мы следовали указаниям правительства. Я молчал, я не стал спорить, но мы предлагали увеличить контроль за месяц до начала эпидемии». А.Фонтана, губернатор Ломбардии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 26, 2020

Цитата месяца: «К сожалению, мы следовали указаниям правительства. Я молчал, я не стал спорить, но мы предлагали увеличить контроль за месяц до начала эпидемии». А. Фонтана, губернатор Ломбардии, — пишет политик в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики в Италии выявили COVID-19 ещё у 32 пациентов. Общее число заражённых коронавирусом в европейской стране возросло до 357 человек. Среди инфицированных есть несовершеннолетние.

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