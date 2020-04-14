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Опасность коронавируса заключается в том, что пациенты, не имеющие симптомов COVID-19, до момента выявления инфекции являются неопознанным источником заражения. Об этом в твиттере написал сенатор Алексей Пушков.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 40 процентов зараженных коронавирусом из числа новых пациентов не имеют симптомов COVID-19. Попова отметила, что не более пяти процентов из числа контактировавших с инфицированными сами заболевают пневмонией.

"Объявленная доля зараженных без симптомов — 40 процентов — не должна убаюкивать: с одной стороны, они могут лечиться дома, что снижает нагрузку на больницы. С другой, являются до момента выявления неопознанными разносчиками инфекции. Именно это делает коронавирус столь опасным", — подчеркнул Пушков.

Попова добавила, что растет число заболеваний "по очагам": из 74 очагов, зафиксированных на сегодняшний день, около 55 процентов приходятся на долю лечебных учреждений.

Ухудшение ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин отметил, что в последние дни ситуация с распространением коронавируса меняется в худшую сторону. По словам главы государства, ближайшие недели станут решающими для дальнейшего положения дел.

В связи с этим Путин призвал наиболее оптимально выстроить все принимающиеся на местах профилактические меры.

Коронавирус в России

Всего в России зафиксировано 18 328 случаев заражения COVID-19, 1470 человек вылечились.

Во многих регионах страны с начала апреля действует режим всеобщей изоляции. Россиян призывают не покидать дома без крайней необходимости, а также соблюдать социальную дистанцию в один метр друг от друга.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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