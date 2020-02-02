В приграничных с Китаем районах Приморья организуют изолированные пункты временного размещения для прохождения карантина гражданами КНР. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.

По его словам, в пунктах будут находиться на 14-дневном карантине граждане Китая, которые въезжают в Россию по виду на жительство.

Пресс-служба правительства Приморья уточнила, что изоляционные пункты предназначены для тех, у кого после проведения медицинского осмотра обнаружат симптомы коронавирусной инфекции.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Китае от коронавируса умерли уже 304 человека, число зараженных достигло 13 тыс. 846. Также стало известно о первом зарегистрированном случае смерти за пределами КНР. 44-летний мужчина скончался на Филиппинах.

Вспышка заболевания была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Предположительно, источником инфекции стало мясо змей, которое продавалось на местном рынке.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.