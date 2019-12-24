Журналистка Маргарита Симоньян в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как в 11 классе пострадала от рук хулиганов. В те годы они жила в Краснодаре. Будущая звезда телевидения возвращалась домой от бабушки.

«Я перехожу дорогу и чувствую, что был выстрел мне в спину. Потом удар в щеку. Мне сначала казалось, что кто-то камни в меня кидает. Потом только до меня дошло, что стреляли из «воздушки». Пуля застряла в щеке. Последствия могли быть и куда печальнее, если бы попали в другую часть тела», — заметила она.

Как отметила медиаменеджер, она сразу же побежала на ближайший рынок. «Мне местные торговцы налили джин-тоник, чтобы я успокоилась. Я, конечно, написала заявление в полицию. Правда, через два месяца ко мне домой пришел участковый. Он сказал: „На мне висяк. Что ты мне жизнь портишь. Забери заявление“.

Как отметила звезда, вскоре она попала как одна из самых перспективных учениц своей школы в Америку. Там она провела год. При этом, когда требовалось ответить на вопрос, что запомнилось за этот год, она честно сказала: „Я скучала по родине“.

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