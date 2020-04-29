В России по сравнению с США доля смертности пациентов с коронавирусом, которые находятся на искусственной вентиляции легких, меньше. Об этом в среду, 29 апреля, заявил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев на пресс-конференции «Чего мы не знаем о COVID-19».

«Результаты самые разные <…>. В США — там самая страшная цифра была на прошлой неделе — 88% умирают на фоне ИВЛ. По российским данным, чуть больше 50%», — приводит ТАСС слова Авдеева.

Ранее в этот же день стало известно, что в России коронавирусом заразились 0,07% населения, болезнь унесла жизни 0,0007% жителей. В топ-10 стран по количеству заболевших это соотношение меньше только у Китая — 0,01% и 0,0003% соответственно.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву проработать решения по сокращению сроков сертификации зарубежных аппаратов ИВЛ.

22 апреля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что только по итогам этого месяца производство аппаратов искусственной вентиляции легких вырастет в восемь раз.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным оперштаба на 29 апреля, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции. С начали эпидемии скончались 972 пациента, 10 286 — выздоровели.

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