Людям, перенесшим коронавирус в легкой форме, не стоит опасаться серьезных последствий. Такое мнение высказал главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко.

Специалист отметил, что в легкой форме заболевание переносят около 80% пациентов. По его словам, как правило, осложнений после этого не бывает, передает Ura.ru.

Лещенко также добавил, что если пациент благополучно выздоровел, то у него вырабатывается иммунитет к COVID-19.

Вместе с тем, пульмонолог уточнил, что эффективности большинства противовирусных препаратов в отношении коронавируса не доказана.

Ранее главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что вызываемая коронавирусной инфекцией пневмония отличается от внебольничной пневмонии, c которой врачи имели делo прежде.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

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