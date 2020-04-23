Отрицательные результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции возможны у 2-30% больных COVID-19 из-за диагностики в лабораторных условиях. Об этом в четверг, 24 апреля, заявил член-корреспондент РАН, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

«Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты. Это время возникновения инфекции, место забора биологического материала, качество забора и так далее», — сказал Авдеев в интервью «Российской газете».

По мнению врача, с помощью компьютерной томографии сам случай коронавирусной инфекции иногда виден раньше, чем при использовании лабораторных тестов.

Кроме того, он подчеркнул, что чувствительность компьютерной томографии превышает 90% и считается специфичной методикой выявления изменений в ткани легких по сравнению с обычной рентгенографией.

Накануне, 22 апреля, глава центра компьютерной томографии на базе московской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова рассказала о картине пораженных COVID-19 легких пациентов.

На прошлой неделе заместитель гендиректора по медчасти Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна ФМБА России Юрий Удалов заявил, что состояние пациентов с коронавирусом может ухудшаться бессимптомно.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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