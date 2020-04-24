Пневмония, вызываемая коронавирусной инфекцией, отличается от внебольничной пневмонии, с которой врачи имели дело прежде. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

По его словам, у пациентов с COVID-19 наблюдаются самые разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями.

В качестве примера специалист привел пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом, у которых при этом нет абсолютно никаких жалоб, симптомов и признаков болезни. Вместе с тем при проведении компьютерной томографии у инфицированных обнаруживаются признаки пневмонии.

Авдеев также упомянул случай с круизным лайнером Diamond Princess, на борту которого был зафиксирован очаг распространения коронавируса.

По его словам, у 73% больных с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией не было абсолютно никаких симптомов. Среди этих же бессимптомных пациентов на компьютерной томографии легких были изменения, говорящие о наличии пневмонии. Они были выявлены у 54% больных.

Ранее, 22 апреля, врач центра компьютерной томографии на базе поликлиники № 68 города Москвы Наталья Кузенкова рассказала, что у пациентов без симптомов коронавирусной инфекции наблюдается достаточно характерная картина поражения легких.

По состоянию на 23 апреля в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них 4774 — за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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