Алла Пугачёва на своей странице в Instagram опубликовала трогательное послание недавно скончавшемуся режиссеру Галине Волчек. Примадонна простилась с художественным руководителем театра «Современник», которая была частым гостем в ее доме.

View this post on Instagram Великая,родная,близкая,трудно смириться с тем,что не увидим тебя больше,не услышим твой голос и смех.Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу.🙏🙏🙏 A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Dec 26, 2019 at 10:24am PST

«Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», — написала Пугачева (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Смерть Волчек шокировала многих звезд шоу-бизнеса. Например, Ксения Собчак выложила скрин последней переписки с режиссером. В ней она просила разрешения худрука «Современника» на звонок с целью договориться об интервью. При этом журналистка отметила, что сейчас достаточно было бы объятий и «ничего больше не надо».

24 декабря, как ранее сообщал «Рамблер», Галину Волчек госпитализировали в Боткинскую больницу. Первоначально СМИ писали, что 86-летняя худрук «Современника» вызвала врачей из-за проблем с сердцем. Впоследствии стало известно, что у режиссера было диагностировано воспаление легких. Сообщалось, что Волчек находилась в крайне тяжелом состоянии: из-за осложнения двусторонней пневмонии ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии состояние режиссера резко ухудшилось: ткани легких начали разрушаться. 26 декабря Галина Волчек скончалась.

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