Певица Алла Пугачёва решила отказаться от прощания с Галиной Волчек, с которой дружила долгие годы и даже называла членом семьи, передает «Вокруг ТВ».

Прибывший на церемонию в театр «Современник» Максим Галкин рассказал, что смерть Волчек негативно сказалась на состоянии здоровья его жены. Алла Борисовна неважно себя чувствует из-за сильного стресса, тяжело переживая утрату. «Она физически не может здесь находиться», — заявил Галкин. По его словам, у супруги значительно поднялось давление.

При жизни Волчек так часто гостила в замке Пугачевой, что маленькие дети певицы стали называть Галину Борисовну бабушкой. Простится с Волчек приехала и Кристина Орбакайте.

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