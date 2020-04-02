Янтарь сможет оказаться эффективным средством против коронавируса, если использовать его в режиме самоизоляции, пошутил в четверг, 2 апреля, выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире Псковского агентства информации.

«Янтарь — лучшее средство в борьбе с коронавирусом, но он помогает только дома. Когда вы дома с ним сидите — он помогает, а на улице не работает <…> Поэтому продолжайте пользоваться всеми народными средствами, но в пределах своей квартиры», — сказал он, отвечая на вопрос об эффективности янтаря в борьбе с COVID-19.

Ведерников поблагодарил население региона за ответственное отношение к ограничительным мерам в виде самоизоляции, а также выразил признательность медицинским работникам.

«Я хочу попросить прощения за то, что у нас пока не получается создать те условия работы, которых эти врачи заслуживают», — сказал он, пообещав при этом обеспечить областному медперсоналу «максимально комфортные условия», среди которых удвоение зарплаты бригадам скорой помощи.

31 марта в Псковской области скончался второй пациент с коронавирусом. Погибшей оказалась женщина 45 лет.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 2 апреля, в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, выздоровели 235 пациентов.

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