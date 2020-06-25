Отгадайте, чего у нее нет.

Псковский археологический центр опубликовал в своем инстаграме фото необычной находки. Это изделие из кости в виде головы, которая напоминает Волан-де-Морта из «Гарри Поттера». Мастер, который создавал фигурку очень хорошо проработал глаза, но забыл про нос.

«Иногда современная сказка приходит в реальную раскопную жизнь. Мы не знаем, чье изображение и с какой целью пытался вырезать из кости неизвестный скульптор, но современные дети сразу скажут, что это Тот, Кого Нельзя Называть», – говорится в подписи к фото.

Археологи объяснили, что найденный артефакт принадлежит к средневековью. Это незаконченное резное навершие, которое могло использоваться, например для трости. Также они отмечают, что оно могло быть и законченным, а отсутствие носа говорит о том, что хозяин трости очень активно ее использовал.