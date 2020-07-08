Из вещи хотели выжать максимум пользы.

Псковские археологи нашли сильно стертый точильный камень. Ученые назвали его «доказательством человеческой жадности и экономности». О находке сообщили в инстаграме Археологического сообщества Псковской области.

«Нет предела человеческой жадности и экономности, и наши предки хорошо это понимали. Отличный точильный камень был стерт до состояния тонкой плитки и использовался пока не сломался в самом тонком месте. В Средние века ничего не слышали про массовую культуру потребления и старались получить максимум пользы от каждого предмета быта. Вещи жили долгой жизнью, часто переходя по наследству», – сказано в публикации.

Недавно псковские археологи рассказывали о другой необычной находке – навершии для трости, похожем на Волан-де-Морта.