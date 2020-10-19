Прихотерапевт прокомментировал ситуацию с принудительной стерилизацией в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов в Екатеринбурге.

Специалист пояснил, что люди с инвалидностью по психическим заболеваниям могут проявлять высокую сексуальную активность, и это может доставлять неудобства окружающим.

«Во многих случаях умственно отсталые легко и много готовы заниматься сексом. Естественно, это может заканчиваться беременностью», — объяснил психотерапевт Ярослав Климко изданию Ura.ru.

Он подчеркнул, что процедура стерилизации не может проводиться принудительно.

В Уктусском пансионате преимущественно живут сироты из детских домов, имеющие отставание в развитии.

Ранее, как писал «Рамблер», пациентка Уктусского пансионата рассказала изданию Baza о принудительной стерилизации в учреждении. По ее словам, девушек заставляли подписывать добровольное согласие на процедуру под угрозой перевода в психоневрологический интернат. Руководство пансионата заявляет, что операции делались по медицинским показаниям и добровольно. В пансионате проводится проверка. Всего за 12 лет в Уктусском пансионате для пожилых и инвалидов в Екатеринбурге было стерилизовано 15 пациенток.