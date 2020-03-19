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Психотерапевт Константин Ольховой дал несколько советов, как прожить дружелюбно и мирно вместе с семьёй на карантине. Информация опубликована в РИА Новости.

Первое — не ищите виноватых. Вы не можете ничего сделать с бурей, ураганом, землетрясением — на карантин по коронавирусу по решению правительств по всему миру вы никак повлиять не можете. Постарайтесь не обижаться — вот так происходит. Если вы настроите себя на это, как на зиму, весну, лето, вам станет легче, — привели слова врача в агентстве.

Психотерапевт посоветовал максимально избегать конфликтов, переключать провоцирующие ссору поводы на другую тему, а также найти новое хобби или заняться спортом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что принудительно госпитализированные из-за коронавируса пациенты сбегают из больниц. Отмечается, что за нарушение карантина им может грозить уголовное наказание, в том числе если они заразят других и это повлечёт чью-то смерть, что может привести к тюремному заключению сроком до пяти лет.

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