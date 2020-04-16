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Состоянием шока и депрессии объясняют психологи нежелание россиян соблюдать самоизоляцию — их прогулки в парки, походы по гостям и массовые выезды на шашлыки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на канал RenTV.

Президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи Андрей Камин отметил, что невозможность сидеть дома может говорить о ряде расстройств психики и нервов.

Также психологи отмечают, что это — в том числе боязнь потерять контроль над своей жизнью и ее течением.

Отметим, что на сегодняшний день режим самоизоляции в России введен до 30 апреля.

Напомним, что в России зафиксировано почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. От него вылечилось более 700 человек, более 70 — погибло.

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