В НИИ психологии РАН рассказали, в чем заключается суть создаваемого Центра социально-психологических исследований во время чрезвычайных ситуаций.

Известная мудрость гласит: чтобы жизнь улыбнулась человеку, сначала он сам должен подарить ей свое хорошее настроение. Помочь россиянам сохранять хорошее настроение и спокойствие в сложные периоды жизни, например, во время пандемии, решили в Российской академии наук. В ближайшее время здесь должен появиться Центр социально-психологических исследований во время чрезвычайных ситуаций. Мы побеседовали с директором Института психологии РАН, академиком Дмитрием Ушаковым о том, какие задачи будет решать центр и, что самое интересное, каким образом.

– Дмитрий Викторович, объясните, какая была необходимость в создании Центра?

– Любое катастрофическое состояние, кризис бьют по психологии. Люди могут впадать в панику, ступор, депрессию. И то, насколько успешно страна справится с кризисом, зависит в большой степени от психологического состояния людей. Возникает задача: как же регулировать психологические и социальные факторы? Как при помощи науки и технологий добиться реальной помощи обществу? Мы, пожалуй, впервые столкнулись с необходимостью такого масштабного психологического сопровождения, но у нас нет соответствующей структуры для этого.

– Но есть же психологи, к которым любой может обратиться…

– Психологическую атмосферу в обществе формируют не только и не столько психологи, работающие с людьми, своими клиентами. Ее формируют также средства массовой информации, различные решения органов власти. Научная психология должна держать «руку на пульсе» общества и давать в нужный момент рекомендации.

– Как выглядело бы такое воздействие?

– Возьмем нынешнюю ситуацию с коронавирусом. Распространение респираторной эпидемии зависит от того, как люди себя ведут (ходят или не ходят в масках, моют ли руки после прогулки и т.д.), и это во многом зависит от того, что им говорят СМИ. Есть исследования, которые показывают степень такого влияния. К примеру, один вариант — это линия страха: «Пандемия — это опасно, ужасно! Поэтому вы должны надевать маску!». Вторая линия: «Защити своих близких старшего поколения. Ты молодой и сильный, а вот старики могут не пережить пандемии». Согласитесь, что эти две линии, призывающие использовать средства индивидуальной защиты, совершенно по-разному эмоционально окрашены, а стало быть, и по-разному влияют на поведение людей.

– Значит, нужны разные аргументы для убеждения. А если не помогут, тогда что делать?

– Должны помочь. Решение — за профессиональными психологами, объединившимися для мозгового штурма в Центре при президиуме РАН. У нас есть фундаментальная наука, которую надо направить на решение насущных практических проблем. В советское время был ГКНТ (Государственный комитет по науке и технологиям – прим. авт.), который определял заказ государства к науке. Дальше Академия наук, которая, разбираясь в самом существе научной проблемы, находила пути ее решения. Сегодня у нас такие механизмы взаимодействия с властью, которые давали хорошие результаты, к сожалению, ослабли. Можете считать создание Центра при РАН важным шагом к такой схеме, когда формируется мозговой центр, призванный мобилизовать научное знание в зависимости от потребностей страны.

– Вы уже наметили первоочередные шаги?

– Прежде всего, нужно провести социальную и психологическую диагностику состояния общества. Тут мы будем действовать сообща с Федеральным социологическим центром РАН. Надо не только опрашивать людей, но и проводить анализ контента в Интернете, соцсетях с помощью методов искусственного интеллекта. Мы должны в реальном времени отслеживать состояние людей: какую лексику они используют, обсуждая пандемию, как оценивают обстановку, что предлагают. Надо сделать полную панораму психологического состояния людей в стране, по возрастным, социальным, профессиональным группам населения.

– Предположим, вы получили такую картину. Что дальше?

– А дальше строится модель: как будет меняться психологическое состояние разных социальных групп под влиянием тех или других мер. В частности, какой призыв даст лучший результат: «Бойся» или «Защити слабого»? Это сложнейшая задача — спрогнозировать, как будут вести себя люди, их разные группы. Возьмем, например, карантин. Какой психологический эффект он даст? С одной стороны он необходим, чтобы уменьшить распространение эпидемии, но с другой стороны, создает у людей дополнительные психологические проблемы. Все население можно разделить на тех, кто легче и кто труднее переносят карантин. Например, учеными было показано, что легче переносят изоляцию либо семейные люди с детьми, если они не работают, либо, наоборот, одинокие, если они работают. Но работающие члены семьи, в которой есть дети, и одинокие неработающие люди переносят период карантина очень тяжело. Все эти знания важны, чтобы спрогнозировать риски тех или иных действий властей и рекомендовать меры по их смягчению.

– Кто и как будет распространять потом рекомендации?

— Это зависит от групп населения. Например, органы образования заинтересованы в разработке мер по улучшению психологического состояния детей, социальные службы — пенсионеров. Про СМИ мы уже говорили. В нашей стране есть сильные психологические службы — при МЧС, при правительстве Москвы, например. Наконец, все большую роль начинает играть Интернет и гаджеты, которые помогут людям улучшить психологическое состояние.

– Доверить свои сокровенные мысли Интернету? На это далеко не все пойдут.

– Мы понимаем, насколько важна конфиденциальность в вопросе психологической помощи. А потому с моим коллегой, профессором Сергеем Юрьевичем Степановым предложили ввести понятие индивидуального цифрового «ангела-хранителя». Искусственный интеллект постепенно превратится в важного помощника каждого человека, в том числе будет решать наши психологические проблемы. Поэтому очень важно, чтобы такие системы не предавали нас, работали только в интересах пользователя. Такой индивидуальный цифровой психолог.

– Нечто похожее уже существует, к примеру, все знакомы с Алисой из Яндекса.

– Да, эта голосовая программа и другие похожие — зачатки будущего профессионального цифрового психолога. Они могут отвечать на простые вопросы, могут даже спросить вас, почему вы давно не упоминали, к примеру, о Васе… Мы же смотрим вперед и хотим разработать программу под настоящий искусственный интеллект, способный самообучаться в процессе общения с человеком. Зная особенности своего хозяина, он будет разбираться в его интересах и сможет помочь в разных областях жизни. К примеру, построить индивидуальную образовательную траекторию, помочь с выбором профессии. Он поможет выстраивать отношения с людьми. Конечно, это дело будущего, но, вероятно, уже не столь далекого.

– Не боитесь, что в этом случае психологи-люди останутся без работы?

– Психологическая служба будет нужна. Лучше нее еще очень долго ничего не появится. Тут дело в массовости — на каждого страдающего человека психологов не хватает, а вот индивидуальный «ангел» из телефона — это в какой-то степени выход.