Боязнь крыс современными людьми — следствие времен, когда животные могли нанести серьезный вред здоровью. Однако в настоящее время он не имеет оснований. Об этом 3 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.

«У людей есть глубинные страхи, они не рациональны. Есть так называемые хтонические животные, мы стали цивилизованными людьми относительно не так давно, страх перед грызунами, змеями, пауками сформировался в глубокой древности», — заявил психолог Илья Шабшин.

По его словам, боязнь грызунов чаще встречается у женщин, так как эмоциональная составляющая у них более выражена.

В свою очередь, психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс отметил, что страх — это естественная реакция, необходимая для обеспечения собственной безопасности, в то время как фобия — это навязчивая боязнь, из-за которой человек может потерять контроль над своей жизнью. Он подчеркнул, что многие люди опасаются крыс, а те, кто страдают фобией этих грызунов, составляют меньшинство.

По мнению экспертов, от боязни крыс возможно избавиться за достаточно короткое время. Для этого нужно освоить навык релаксации — научиться расслаблению мышц.

«Дальше, нужно разбить подход к объекту, которого боишься, на этапы. На 5-6 шагов. Например, смотреть на крысу в клетке с расстояния в три метра, потом с расстояния двух метров, одного метра, потом дотронуться до нее и дальше возможно взять ее в руки. Делая каждый шаг, нужно включать состояние расслабления», — объяснил Шабшин.

В случае, если у человека фобия, справиться с ней будет сложнее, отмечают эксперты. Самый важный шаг — признать, что фобия есть, так как многие люди не считают это заболеванием, а слабостью характера.

«Даем себе время для работы с этой болезнью, не требуем от себя что-то волшебное придумать — съесть какую-то таблетку и за один день от этого излечиться. Не надо этого делать. Есть болезнь, разрешите себе несколько лет ее лечить, разными способами — где таблетками, где психотерапией, где йогой, где дыхательной гимнастикой. То есть пробовать разные способы и не требовать от себя быстрого излечения», — заключил Хорс.

В декабре врач Красногвардейской участковой ветеринарной лечебницы Алексей Смирнов посоветовал не покупать грызунов спонтанно в год Крысы. По его словам, приобретать этих животных следует в проверенных местах — в зоомагазине или у рекомендованных заводчиков. Кроме того, перед приобретением грызуна рекомендуется почитать справочную литературу и посоветоваться с ветеринарным специалистом и владельцами подобных животных, а также выбирать для животного просторное жилище, в котором нужно предусмотреть лестницы, беговое колесо и площадки на разных уровнях.