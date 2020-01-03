Член Федерации психологов образования России, кандидат педагогических наук и доцент МГПУ Юлия Челышева предупредила, что итогом злоупотребления спиртными напитками в новогодние праздники может стать алкогольная депрессия. Об этом она рассказала в интервью Агентству городских новостей «Москва» 3 января.

«Частое употребление алкоголя вызывает у человека искусственное состояние радости и легкости. После этого возникает алкогольная депрессия: неизбежно наступают похмелье и плохое настроение; чувствуешь тревожность, неуверенность, опустошенность. Словом, не знаешь, чем заменить эти искусственно созданные позитивные эмоции», — объяснила она.

По словам Челышевой, бесконтрольное употребление спиртного может вызвать истощение гормона радости, который потеряет способность восполняться чем-то, кроме алкоголя.

Ранее в этот же день психиатр-нарколог предупредил об угрозе ухода в запой в новогодние праздники.