Семейный психолог Андрей Зберовский в эфире телеканала «Звезда» 20 апреля рассказал, как справиться с одиночеством в период режима самоизоляции.

По словам специалиста, чувство одиночества — большая проблема, которая будет иметь свои последствия даже после окончания пандемии коронавируса. Он пояснил, что в стрессовой ситуации человеку важно находиться в группе, а в изоляции чувство тревоги нарастает. Психолог отметил, что человек плохо переносит чувство одиночества, поскольку так заложено генетически.

Прежде всего, по словам Зберовского, следует оградить себя от потока негативной информации, больше времени уделять общению с друзьями, знакомыми и единомышленниками в Сети, чаще смеяться.

Чем больше вы будете смеяться, тем выше у вас будет психологический иммунитет перед коронавирусом. А психологический иммунитет поможет и вашему здоровью в целом», — добавил психолог.

С вечера 29 марта в Москве и Подмосковье действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии этому примеру последовали и другие регионы страны. Данные меры необходимы для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве Собянин анонсировал 13 апреля введение электронных пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно. Пешеходам пропуска не нужны.

16 апреля психолог рассказала о способе справиться со стрессом на карантине. По словам эксперта, заточение облегчит мысль о том, что это временная мера.

По данным оперштаба на 20 апреля, в России зафиксирован 47 121 случай коронавируса, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии погибло 405 пациентов, 3446 — выздоровели.

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