Наполеон-расчленитель Олег Соколов устроил очередную истерику на последнем судебном заседании в понедельник, 29 июня. Подсудимый кричал на судью, размахивал листами и настаивал на всеобщем обнародовании его переписки с убитой Анастасией Ещенко. По мнению специалистов психологии, такое поведение может означать только то, что мужчина так и не раскаялся в содеянном и абсолютно не чувствует за собой вины.

Свой перфоманс Соколов устроил после того, как гособвинитель предложил зачитать личную переписку с Ещенко в закрытом режиме. Это предложение вызвало у мужчины настоящий взрыв эмоций. Подсудимый начал кричать, обвинять суд в нарушении прав, активно жестикулировать и разбрасывать подготовленные им листы с заметками. При этом в один момент Соколов настолько увлекся своим концертом, что изрядно покраснел – судья даже поинтересовалась, не становится ли подсудимому дурно.

«Суд полностью становится на сторону обвинения и отказывается от того, чтобы выслушать нашу сторону. Чудовищные оскорбления, оскорбления в адрес моих детей, в мой адрес, и это все есть, тщательно зафиксировано. Это должны люди увидеть, обязательно. То, что она там говорит, это омерзительно, это гнусно. И, только узнав эти вещи, люди могут понять, что произошло. А сейчас за счет прессы создалось чудовищное отношение ко мне, потому что люди этого не знают, люди думают, что это была чистая, невинная девочка», — кричал Соколов.

– Все очевидно было с самого начала, и сейчас его действия только подтверждают то, что человек считает себя очень умным и хитрым, – говорит психолог Наталья Малышева. – Он ни капли не раскаивался и не раскаивается в содеянном. Соколов пытается перекинуть всю вину на жертву, защищая свою честь и достоинство. Поведение очень продуманное, поэтому без экспертизы и было так трудно сказать, адекватен он или болен. Он рассчитал каждое слово и действие, все исключительно в личных интересах. Покрасневшее лицо и резкие жесты говорят о том, что его охватил гнев. Он не согласен с решением суда. Он в принципе не согласен, что является обвиняемым, так как считает себя правым на все 100%. Именно поэтому он пытается сделать монстром Ещенко. Говорит, что она оскорбляла его, его семью и детей. Он уверен, что избавил общество от чудовища, от человека, который мог доставить проблемы другим людям.

Помимо этого, психолог отметила, что весь этот перфоманс может говорить о том, что ранее его агрессивные действия и поступки оставались безнаказанными. Поэтому Соколов не понимает, почему именно сейчас ему это не сходит с рук. По его жестикуляции и разговору, он, скорее всего, нередко занимался рукоприкладством, и это не выносилось на всеобщее обсуждение и тем более не доходило до суда.

Напомним, российского историка Олега Соколова обвиняют в том, что ночью 8 ноября прошлого года он застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и выбросил по частям в реку Мойку.