Невозможность предсказать, сколько еще продлится пандемия коронавируса и как долго нужно будет находиться в самоизоляции, может действовать на человека угнетающе и вызывать тревогу. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

По ее словам, чтобы этого не произошло, стоит взять пример с космонавтов и концентрироваться на задачах конкретного дня. Кроме того, психолог советует снизить просмотр соцсетей и видео тревожного содержания.

«Неопределенность — это субъективно воспринимаемый стресс. И чтобы снизить его воздействие, нужно отнестись к текущей ситуации иначе. Концентрироваться на задачах конкретного дня, конкретной недели», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Психолог добавила, что неопределенность является мощным стресс-фактором и может вызывать тревогу. Она объяснила, что при стрессе у человека вырабатывается гормон кортизол, провоцирующий три типа реакции: «бей», «беги», «замри». Во время самоизоляции стресс может спровоцировать реакцию в форме «замирания». В этом случае время будет уходить впустую, а дни окажутся непродуктивными.

Ранее психиатр, депутат Госдумы Борис Менделевич высказал мнение, что россияне столкнутся со стрессом после отмены всех ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. По его словам, людям придется «научиться заново жить не в домашних условиях».