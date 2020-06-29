Настроиться на успех при сдаче ЕГЭ выпускникам поможет специальная техника на повышение уверенности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Анастасия Кузнецова.

«Представьте, что где-то в шкафу у вас висит «пиджак уверенности» — он в любой даже самой непростой ситуации способен настроить вас на успешное преодоление трудностей. Отправляясь на ЕГЭ, возьмите этот «пиджак» с собой. Если правильный настрой в какой-то момент покинет вас, представьте, как надеваете этот «пиджак уверенности» на себя: это позволит вернуть вам веру в успех», — сказала она.

По словам психолога, справиться с волнением на экзамене поможет четырехфазное дыхание.

«Еще одна техника — «дыхание по квадрату». Четырехфазное дыхание — очень известная психологическая техника, которая позволяет собраться в ситуации излишнего волнения. Представьте перед собой квадрат. На четыре счета сделайте вдох, будто вы поднимаетесь из левого нижнего угла квадрата вверх. На следующие четыре счета сделайте выдох, будто вы движетесь слева направо по верхней стороне квадрата. Затем еще раз на четыре счета сделайте вдох, как будто спускаетесь из правого верхнего угла квадрата вниз. И наконец, еще раз выдохнете на четыре счета, двигаясь по нижней стороне квадрата», — пояснила она.

Кузнецова также отметила, что в ходе подготовки к экзамену нужно обязательно отдыхать.