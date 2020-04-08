На фоне пандемии коронавируса активизировались мошенники, стали появляться новые схемы обмана граждан. Особенно страдают от таких схем пожилые люди. Психолог профессор Андрей Зберовский рассказал как уберечь пожилых родственников от мошенников.

Пожилые люди, по мнению психолога, не всегда понимают нюансы действия преступников, поэтому очень важно полностью объяснять мошенническую схему: как злоумышленники могут действовать и что будут говорить.

«Необходимо прямо на холодильник или на зеркало в коридоре повесить напоминание: «В случае каких-то предложений или заманчивых скидок позвони, посоветуйся». Потому что это действует гораздо эффективнее. Такие разговоры отрезвляют», — цитирует эксперта сайт «Москва 24» .

Зберовский также предлагает всячески внушать пожилым родственникам, чтобы они не открывали незнакомым людям и не отвечали на звонки с неизвестных номеров.

Если же престарелый человек все-таки ввязался в разговор надо его прекратить. «Надо научить пожилых людей это делать, надо объяснить, что в этом нет бестактности. Когда пожилой человек продолжает такой разговор, то у мошенника столько прописанных ходов, что наши близкие просто не в состоянии этот разговор закончить», — заявил психолог.

Ранее специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, что на фоне пандемии начал нарастать вал различных видов мошенничества. Он призвал не отвечать на СМС-сообщения и ни в коем случае не открывать ссылки, чтобы не дать вирусу пробраться в гаджет.Помимо этого эксперт посоветовал завести вторую банковскую карту, положить туда небольшую сумму денег и все текущие расходы совершать по ней вместо основной карты.