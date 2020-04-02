Семейный психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова объяснила, почему у некоторых людей на самоизоляции возникают фобии и опасения.

По словам специалиста, уклад жизни сильно изменился. Время на дорогу до работы, прогулки теперь может заполняться тревогой и даже паникой.

Чтобы этого не происходило, Панфилова рекомендует планировать свой день, распределять домашние дела, заняться тем, до чего ранее руки не доходили.

«Есть такой психологический феномен — когда ты наводишь порядок в доме, так или иначе ты наводишь порядок внутри себя. Стресс очень хорошо уходит через «периферию»: когда мы перемываем наши фужеры, скрытые поверхности, где стоят вазочки — мы выводим отрицательную энергию», — цитирует ее в четверг, 2 апреля, Пятый канал.

При этом психолог отметила, что важно желание заниматься делами. А вот время на просмотр телевизора лучше сократить.

2 марта президент РФ Владимир Путин сообщил о продлении нерабочих дней до конца апреля.

В этой связи власти Москвы объявили, что все ранее введенные в столице меры против распространения коронавируса продлеваются до 1 мая. Москвичи по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции, также остаются в силе требования сохранять дистанцию.