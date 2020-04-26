Нежелание некоторых людей носить медицинские маски во время пандемии может быть попыткой убедить себя в том, что ситуация гораздо безопаснее, чем на самом деле. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

По ее словам, отрицание является одним из «самых распространенных стресс-копингов» в ответ на чувство тревоги.

«Наиболее «удачливые» люди и после окончания пандемии будут считать, что ничего объективного не случилось и всё это было массовым помешательством», — цитирует психолога «РИА Новости».

Специалист добавила, что такие люди, с одной стороны, не решают проблему с собственной тревогой и, с другой — могут осложнять эпидемиологическую обстановку.

Кроме того, еще одной причиной отрицания опасности, по словам Юсуповой, может быть недоверие к официальным источникам информации.

Она добавила, что такая ситуация характерна не только для России. Например, во Франции, где «сложно было убедить людей сидеть по домам, и сейчас статистика по заболеваемости там выше, чем в Германии, где люди достаточно быстро последовали официальным рекомендациям».

Ранее Юсупова, рассказала, что невозможность предсказать, сколько еще продлится пандемия коронавируса и как долго нужно будет находиться в самоизоляции, может действовать на человека угнетающе и вызывать тревогу. Она посоветовала сосредоточиться на задачах конкретного дня и не думать о конце пандемии.