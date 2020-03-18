Последствия пандемий опасны не только снижением физического здоровья людей, но и психологическим влиянием, рассказала 18 марта «Известиям» кандидат психологических наук, заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова.

Люди понимают, что жизнь будет сильно отличаться в течение определенного периода времени. Тревога и страх по этому поводу — нормальная реакция на серьезную и нестандартную проблему. В такой ситуации люди часто выдают гипертрофированную «реакцию адаптации», начинают навязчиво смотреть новости, читать материалы о заболевании, обсуждать их со знакомыми и рисовать драматические картины будущего, отметила психолог.

По ее словам, важным следствием таких мыслей является паническое поведение, например импульсивное опустошение продуктовых магазинов, создание дефицита лекарств. В массовых масштабах это может привести к серьезным экономическим проблемам.

«Такие действия направлены на снятие тревоги и создание иллюзии управления ситуацией. Особенно в нашей стране люди живо помнят времена дефицита и пустых полок в магазинах, а также продуктов по талонам, и никто не хочет снова оказаться в подобной ситуации», — сказала кандидат психологических наук.

По ее словам, рациональная аргументация здесь не работает, а ведущим становится желание подстраховаться и обеспечить стабильную жизнь себе и близким хотя бы в том, что доступно.

«Именно такое поведение в конечном счете и создает дефицит и усиливает ощущение тревоги. Если бы люди делали запасы не больше чем на две недели, как это рекомендуется, все товары были бы доступны в любой момент времени. А так у кого-то создается избыток запасов, а кому-то не хватает товаров первой необходимости», — добавила эксперт.

Она подчеркнула, что бороться с этим сложно, потому что рациональная аргументация в период, когда люди охвачены паникой и тревогой, действует неэффективно. Однако всё же нужно разъяснять людям отдаленные последствия их действий, которые ударят по ним же самим, заключила психолог.

Ранее 18 марта заместитель председателя правительства страны Виктория Абрамченко сообщила, что в стране нет дефицита продовольствия и региональные поставщики смогут обеспечить магазины продуктами, на которые возник ажиотажный спрос.

В свою очередь, представители торговых сетей объяснили опустевшие полки в магазинах, фото которых появились в соцсетях, проблемой с оперативностью выкладки товара в торговом зале.

Ранее в этот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о поступлении в ведомство жалоб от граждан о росте цен на социально значимые продукты из-за распространения коронавируса.

17 марта президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с ФАС бороться с необоснованным ростом цен на продукты.