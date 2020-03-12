Психолог и политолог Наталья Шавшукова в эфире программы «Место встречи»: Все идет по плану?!» на федеральном канале НТВ заявила, что голосование по поправкам в Конституцию — «госпереворот в прямом эфире». Выпуск программы был размещен в аккаунте телеканала на YouTube.

«Рамблер» писал, что ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Перед вторым чтением депутат Валентина Терешкова предложила изменить основной закон таким образом, что действующий президент получит возможность вновь переизбираться на пост главы государства.

Госдума приняла законопроект с учетом этой поправки, 11 марта его одобрил и Совет федерации. При этом поправки в основной закон страны для вступления в силу должны быть поддержаны гражданами России на голосовании, которое пройдет 22 апреля.

Шавшукова в программе на федеральном канале высказала мнение, что сейчас «в прямом эфире» можно наблюдать «госпереворот».

«Государственный переворот — это то, что сделал Путин. А то, что голосование (22 апреля. — Прим.ред.) нелегитимное, я думаю, все это понимают. (…) Голосовать — «нет» — становится долгом каждого гражданина Российской Федерации», — подчеркнула она.

Психолог также отметила, что Владимир Путин «совершенно очевидно не собирается уходить» с поста президента России и провоцирует оппозицию на акции протеста.

Видео дня. Пьяный Джиган заставил дочь пойти ему за пивом