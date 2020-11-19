Новогодние игрушки в виде COVID-19 чаще всего приобретают россияне, которые очень скептически относятся к информации о коронавирусе и его последствиях. Об этом в разговоре с NEWS.ru завила психотерапевт и психолог Яна Якупова.

Однако нередко за внешней уверенностью таких людей скрывается сильная тревога, которую они подавляют и игнорируют. И покупка игрушки в виде коронавируса в подобной ситуации придаёт человеку уверенность в собственном бесстрашии перед COVID-19, поясняет Якупова.

Ёлочные украшения в виде коронавируса также активно приобретают россияне, которые желают выделиться и получить признание окружающих, а также те, кто хочет оставить у себя раритет с периода пандемии, — рассказала психотерапевт.

Новогодние игрушки в виде Деда Мороза в медицинской маске покупает более широкая аудитория россиян, отмечает специалист. Люди устали от ограничений, и популярный персонаж, изображённый в средстве индивидуальной защиты, помогает им добавить немного юмора в наполненные стрессом будни. А смех и веселье дают человеку возможность расслабиться даже в самые сложные жизненные периоды, поясняет Якупова.

Однако мнительным людям с выраженной тревожностью по поводу здоровья специалист рекомендует отказаться от покупки «карантинных» ёлочных украшений. Игрушки в виде Деда Мороза в маске, а тем более COVID-19, будут только усиливать переживания и страх заболеть.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус стал причиной того, что традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в этом году могут сократить. При этом его вотчина продолжает принимать гостей круглый год. Здесь по-прежнему проходят экскурсионные и игровые программы. Разумеется, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.