Психолог, автор блога geek.psychologist Мария Данина в беседе с «Известиями» рассказала, как справиться с эмоциональным упадком, попав в так называемый режим самоизоляции в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2.

13 марта сообщалось, что в Москве более 13 тыс. человек самоизолировались из-за коронавируса. 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Всем москвичам предписано по возвращении из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. Под карантин попадают также родные, совместно проживающие с прибывшими из этих стран.

По ее словам, то насколько тяжело переживает самоизоляцию человек, никак не связано с его возрастом или родом деятельности. В большей степени на это влияют способы, справляться с трудностями, которые есть у человека, отметила Данина.

«Если кто-то пытается игнорировать свое «заточение» и делать дела привычным ему способом, сталкиваясь с постоянными ограничениями, скорее будет чувствовать постоянное раздражение. Отрицание произошедших изменений не дает человеку посмотреть на ситуацию по-новому», — подчеркнула специалист.

Также если кто-то постоянно будет думать о том, что мог бы сделать и позволить себе, будь он сейчас не на карантине, он фокусируется на утраченных возможностях и чувствует подавленность. Чем больше человек размышляет о том, что он упустил и что мог бы сделать, тем хуже он сам себе делает, добавила эксперт.

По ее мнению, требуется какое-то время, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни, перестроиться и начать искать в сложившихся обстоятельствах что-то новое и интересное для себя.

«Давно хотели прочитать книгу, но не было времени? А, может, самое время достать из пыльной кладовки краски или гитару или конструктор? Поучиться онлайн, составить генеалогическое древо, начать вести блог, разобраться в сложной программе для работы? Существует множество занятий, которые можно делать дома и даже в полном одиночестве, параллельно с работой или же без нее», — сказала Данина.

Психолог заявила, что если ощущение одиночества остается, то можно найти в соцсетях партнеров по карантину, чтобы поиграть в совместные онлайн игры, посмотреть и обсудить вместе фильм в прямой трансляции или даже работать при включенной камере в специальном онлайн коворкинге, где все участники видят друг друга и при этом не отвлекаются на нерабочее общение.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 174 тыс. человек, вылечились не менее 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,6 тыс. Общее число заразившихся в России к 16 марта достигло 93 человек.