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Медицинский психолог федерального Центра онкологии имени Блохина Анна Кан в интервью «Ленте.ру» дала советы россиянам, перешедшим на удаленный формат работы из-за коронавируса.

По словам специалиста, во время постоянного нахождения дома придется учиться налаживать продуктивный контакт с семьей. Например, можно начать с совместного приготовления обедов и ужинов.

«Как ни банально звучит, это очень укрепляет взаимоотношения», — сказала Кан.

Также, по ее словам, помогает разделение своей деятельности на короткие периоды.

«То есть определить себе рабочее место; составить, желательно письменно, список задач; решить, когда возможны перерывы. Потому что есть холодильник, есть диван, есть домочадцы, которые будут отвлекать», — объяснила психолог.

Она добавила, что можно ориентироваться на свои ритмы: «совы» любят работать ночью, когда семья уже спит, а «жаворонки» — утром, когда все еще спят.

Накануне, 22 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном переходе Владимира Путина на удаленку. Он заявил, что такой формат пока не рассматривается, глава государства работает по установленному графику.

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