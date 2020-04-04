Тревога растет из-за неопределенности и осознания потенциальной угрозы жизни, материальному благополучию, свободе выбора, рассказала «Известиям» кандидат психологических наук, заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова в субботу, 4 апреля.

Для того, чтобы улучшить качество жизни в условиях изоляции, необходимо определить, что входит в зону вашего контроля, чем вы можете управлять, рекомендует психолог.

Например, соблюдать меры гигиены, снизить социальные контакты, проветривать помещение, выполнять рекомендации врачей, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих, говорит специалист.

Также вам под силу заботиться о благополучии — своем и близких, поддерживать друзей.

«Следуйте режиму, выполняйте простые повторяющиеся действия, которые структурируют день, например, зарядку, прием пищи, мытье рук по расписанию, чтение книг в определенное время. Снизьте потребление информационных материалов, нагнетающих панику», — отметила Кисельникова.

По ее словам, важно стараться продолжать максимально приближенную к обычной жизнь, но критически важным становится внимание к здоровому образу жизни.

В частности, следует обеспечить регулярный достаточный сон, разнообразие деятельности, хорошее питание, много физической активности.

«Конечно же, есть и специальные способы, которые направлены на работу с тревогой: различные практики релаксации, например, медитации, практики осознанности, дыхательная и телесная гимнастика. Также консультации психолога, сейчас довольно многие специалисты дают их бесплатно и дистанционно, книги по самопомощи», — заключила кандидат психологических наук.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны.

Гражданам разрешается покидать дома только для получения неотложной медицинской помощи, поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим работы, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку, а также для выгула домашних животных при условии, что они не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или для выноса мусора.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 4 апреля число заразившихся коронавирусом в России достигло 4731 человек. В результате заражения коронавирусной инфекцией в стране скончались 43 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.