Заведующий кафедрой психологической помощи и ресоциализации МГУ Мадрудин Магомед-Эминов в понедельник, 23 марта, дал рекомендации тем, кто заразился коронавируском SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19, или вынужденно находится на обязательном карантине.

«Если вы инфицированы коронавирусом, то воспринимайте это как ситуацию испытания, требующую от вас стойкости и мужества», — цитирует эксперта «РИА Новости».

По словам врача, необходимо четко следовать рекомендациям врачей и помогать своему организму справляться с инфекцией.

Тем, кто оказался заперт на карантине, нужно попробовать отказаться от информационного потока или по возможности фильтровать количество поступающей информации, сообщает телеканал «360».

Также эксперт рекомендовал настроить себя на лучшее, попробовать позитивно относиться к жизни и не поддаваться унынию и негативным состояниям.

Ранее в этот же день главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил, что активность нового коронавируса может значительно снизиться в апреле-мае 2020 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

18 марта кандидат психологических наук, заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова рассказала «Известиям», что последствия пандемий опасны не только снижением физического здоровья людей, но и психологическим влиянием. Она назвала тревогу и страх по этому поводу нормальной реакцией на серьезную и нестандартную проблему.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено почти 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек.