Главный врач психиатрической больницы № 4 им. П.Б. Ганнушкина Лариса Бурыгина рассказала о работе службы психологической поддержки для людей, испытывающих страхи из-за эпидемии коронавируса.

«Специалисты отмечают, что чаще всего поступают вопросы, касающиеся страха перед распространением коронавируса, в первую очередь это боязнь выйти на улицу и заразиться. Данный феномен можно назвать ковидофобией, — отметила Бурыгина, слова которой приводит департамент здравоохранения Москвы в среду, 8 апреля.

Разные люди в условиях вынужденной самоизоляции испытывают разные тревоги. Те, кто живет с родными, могут испытывать стресс из-за постоянного нахождения с родственниками в замкнутом пространстве. Также людей может волновать вопрос наличия коронавируса у соседей.

Средний возраст обращающихся за поддержкой — от 35 до 50 лет, в основном это женщины. В департаменте отметили, что это может быть связано с тем, что мужчинам часто тяжелее признаться в своей слабости, а также повышенной коммуникабельностью женщин.

Кроме этого, в департаменте добавили, что время разговора со специалистом не регламентировано временными рамками, а тем, кто не дождался ответа психолога на линии, специалисты перезванивают сами.

Все, кто испытывает эмоциональный дискомфорт в связи с необходимостью соблюдать карантин и самоизоляцию, может анонимно обратиться московскую службу психологической поддержки в по телефону +7 (495)150-54-45 ежедневно с 9:00 до 20:00. За психологической помощью обратились уже около 200 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

По данным на 8 апреля, в России зафиксировано 8672 случая заражения коронавирусом, 580 пациентов выздоровели, 63 скончались. В регионах страны введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан независимо от возраста, а период до 30 апреля был объявлен президентом страны Владимиром Путиным нерабочим.

4 апреля заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова дала рекомендации по борьбе с тревогой на карантине. По ее словам, для того чтобы улучшить качество жизни в условиях изоляции, необходимо определить, что входит в зону вашего контроля, чем вы можете управлять. Например, соблюдать меры гигиены, снизить социальные контакты, проветривать помещение, выполнять рекомендации врачей, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

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