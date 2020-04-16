Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии московского РНИМУ имени Пирогова Андрей Шмилович рассказал «Ридусу», как люди различного психологического склада переносят режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

По словам специалиста, наибольшие сложности испытывают общительные люди, которые нуждаются в постоянном контакте. Напротив, легче всего те, кто «в психозе»: всё происходящее вокруг для них считается нормой.

Психиатр отметил, что число обращений к его коллегам в Москве не увеличилось, несмотря на морально угнетающую обстановку в период пандемии. По его словам, это может быть связано с серьезными экономическими проблемами людей. Вместе с тем он спрогнозировал волну новых клиентов психологов и психиатров в ближайшее время. По большей части, пояснил он, это будут люди, находящиеся в самоизоляции, которым потребуется психологическая помощь.

Психолог Юлия Зотова в эфире радио Sputnik рассказала, что длительная самоизоляция может сказаться на душевном здоровье из-за неопределенности срока введенного режима. Она подчеркнула, что люди должны постоянно напоминать себе, что эта ситуация скоро закончится.

«Психика человека так устроена, что может справляться с любым ограничением. Человек, который сидит в тюрьме, может выдержать огромный срок и сохранить психику, если он знает, что через 10 лет точно выйдет. Человек, который находится в неопределенном положении, психически страдает», — приводит слова Зотовой РИАМО.

Для облегчения самоизоляции специалист посоветовала ставить планы на будущее, на то время, когда будут сняты все ограничения. В этом случае наступает относительная ясность, что помогает психике справляться с тревогой и дискомфортом, пишет «Москва 24».

Нейропсихолог Ирина Хвингия в беседе с сайтом aif.ru 16 апреля рассказала, как держать мозг в тонусе в условиях самоизоляции, и назвала способы не терять ясность ума. Прежде всего следует соблюдать режим дня, играть в настольные игры не менее 30 минут и не более двух часов, чтобы поддерживать мозг в рабочем состоянии, делать физические упражнения. Также можно записаться на онлайн-курсы, например по рисованию или скорочтению.

Поддержат мозговую активность и напитки, помимо чая и кофе, это может быть какао, которое улучшает кровообращение и активизирует выработку эндорфинов, ответственных за хорошее настроение. Отличным решением, по мнению специалиста, станет настойка женьшеня. Достаточно 2-3 капель аптечного настоя на стакан теплой воды, принимать два раза в день. Черника и голубика могут быть отличными стимуляторами мозговой деятельности и хороши для памяти. Ягоды можно потереть и разбавить их стаканом теплой воды. Важно не забывать о проветривании помещения. Также по возможности надо выделять время и место, чтобы 20–30 минут побыть один на один с собой. Это подействует как перезагрузка мозга.

13 апреля заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Елена Фомина посоветовала россиянам во время самоизоляции хвалить себя за проделанную в течение дня работу.

Ранее психологи рассказали, что с начала распространения эпидемии коронавируса в России количество обращений к психиатрам выросло на 30–40%, при этом большинство из них поступает от мужчин. При этом из каждых пяти обращений минимум три — от мужчин в возрасте 20–40 лет.