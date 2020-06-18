Интересно получилось: в мае ISU сообщил, что в базовую стоимость элементов на сезон-2020/21 внесены поправки. Смысл – дать возможность не гнаться фигуристам за исполнением тех прыжков, которые дорого стоят, а исполнять то, что получается. То есть – была провозглашена борьба за качество. И, например, четверные лутц, флип и риттбергер должны были оцениваться одинаково – в 11 баллов. Сегодня ISU сообщил, что вступление в силу изменений приостановлено.

Приостановлено оно на неопределенное время. А это значит, что тройной лутц судьи продолжат оценивать в 5,9 балла, а не в 5,3 (остальные тройные цену не меняли: аксель – 8,0, тулуп – 4,2, сальхов – 4,3, риттбергер – 4,9, флип – 5,3).

Четверной лутц снова будет стоить 11,5 балла (а не 11), риттбергер – 10,5 балла (а не 11). Тулуп и по старой таблице, и по новой был оценен в 9,5 баллов, сальхов в 9,7, аксель в 12,5, флип в 11.

Так что те спортсмены, которые боролись с лутцем и не побеждали его (или побеждали с переменным успехом), так и продолжат применять сложный прыжок, несмотря на огрехи. Потому что замена лутца на более простой в исполнении флип удешевляет техническую заявку и заведомо «крадет» столь нужные в борьбе за лидерство баллы.

Рассуждать о том, кому пойдет на пользу, а кому во вред, старая шкала оценок, смысла нет. Новую в действии мы так и не увидели. И можно сказать, что все фигуристы остались «при своих» – или проблемах, или преимуществах.

Анна Щербакова, у которой лутц пять раз встречался в двух программах, может снова его исполнять, получая явный и справедливый перевес в баллах уже по базе. Не пострадает и Лиза Туктамышева, чья техника прыжка – классика жанра. Ну, а кто сражался с ребрами, либо должен их победить, либо искать другой путь для усложнения программ.

«Учитывая продолжающуюся пандемию коронавируса, медленные открытие катков и возобновление тренировок, а также на основе отзывов, полученных от членов ISU, совет решил приостановить немедленное вступление в силу предыдущих поправок в правилах. Правила прошлого сезона остаются в силе», – говорится в сообщении ISU.

Нельзя сказать, что специалисты очень уж критиковали изменения оценок. Мнения расходились от абсолютного спокойствия – полбалла не повод для беспокойства, до недоумения – почему сложное не должно иметь поощрения? Но все это было в теории, основные страсти могли разгореться при реальном вхождении оценок в жизнь.

Правда, в фигурном катании и так страстей хватает. Так что хорошо, что новый повод ушел, не подкинув «дровишек». И, скорее всего, до Олимпийских игр изменений уже не будет. В предстоящем сезоне все останется, как раньше, в олимпийский же сезон правила обычно не меняют. А там, глядишь, о решении уравнять прыжки в правах и вовсе забудут. Да и поднимать качество катания можно и без уравниловки.

Еще Международный союз конькобежцев официально утвердил столицу Швеции хозяином следующего чемпионата мира. Монреаль, который должен был встречать чемпионат этого года, но был отменен из-за пандемии коронавируса, на ближайшее будущее потерял главный старт фигурного катания. И сможет теперь, если заявит о своем желании, провести главный турнир года лишь в 2023 году. В 2022 году старт примет французский Монпелье.