Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, победившая в феврале на московском турнире «Русская зима» с лучшим результатом сезона в мире, до сих пор не может получить причитающиеся ей призовые деньги за участие в соревновании.

«После «Русской зимы» прошло пять месяцев, а Мария до сих пор не получила призовые за этот коммерческий турнир, — сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова. — И не только она одна, ко мне обратились еще четыре моих спортсмена, которые также остались без заработанных на этих соревнованиях денег. Я как менеджер этих легкоатлетов не могу оставить без внимания этот факт, поэтому написала в понедельник соответствующий запрос на имя президента ВФЛА Евгения Юрченко. Ответа на свое письмо я пока не получила».

«Я надеюсь, что в ближайшее время получу этот ответ, а спортсмены очень скоро — свои призовые», — заключила менеджер.

Турнир «Русская зима» проходил 9 февраля в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА. Соревнования проводила Федерация современного пятиборья России при поддержке рабочей группы Олимпийского комитета России в связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики была временно лишена в тот момент государственной аккредитации.

Ласицкене взяла высоту 2,05 метра в заключительной попытке и в четвертый раз в карьере стала победительницей «Русской зимы», после чего должна была получить призовые за первое место и лучший результат.