Провизор Ирина Булыгина рассказала, как правильно хранить лекарственные средства. По ее словам, инструкцию рекомендуется открывать сразу после приобретения, чтобы выяснить, в каких условиях лекарство необходимо хранить.

Специалист отметила: если на упаковке указано, что лекарство нужно хранить в прохладном и темном месте, это значит, что температура должна быть до +12…+14 градусов.

«Такие лекарства обычно оставляют в холодильнике. Если написано, что хранить нужно при комнатной температуре, то это до +25 градусов. Если хранить нужно в холодном месте, то это 4–6 градусов тепла», — приводит слова Булыгиной сайт aif.ru.

Она добавила, что для хранения лекарств подходят нижние отделы холодильника, в которых находятся овощи.

Таким образом, в холодильник следует поместить препараты, в инструкции которых указано, что их следует хранить в прохладном или холодном месте.

Также в тепле не рекомендуется оставлять лекарства с натуральными компонентами, чтобы предотвратить размножение бактерий.

«Чаще всего в прохладной и холодной температуре рекомендуют хранить свечи на натуральной жировой основе, мази с жировыми компонентами», — рассказала провизор. У препаратов, изготовленных в аптеках, также обычно небольшой срок хранения. В холодильнике целесообразно хранить и некоторые ферментные препараты, выпускающиеся в виде порошка.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию, что в дальнейшем не должны происходить перебои в поставках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.