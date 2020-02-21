Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на своей странице в Instagram сообщила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения диагноза ВИЧ-положительного пациента в поселке Ныроб.

По ее словам, представители комиссии провели беседу с участниками и свидетелями инцидента, а также осмотрели медицинскую документацию.

«В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны», — написала Мелехова.

Ранее в СМИ появилась информация, что терапевт отказала в приеме ВИЧ-положительному пациенту, прилюдно сказав, что он всех "перезаражает".

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