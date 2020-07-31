И она оказалась значительно выше, чем предполагалось ранее (данные национального опроса США)

Большое депрессивное расстройство (БДР) встречается куда чаще, чем считалось ранее. По данным Йельской школы общественного здравоохранения, которая провела национальный опрос в США, количество взрослых людей, протяжении всей жизни хотя бы раз сталкивавшихся с БДР, оказалось значительно больше.

По предыдущим данным, большие депрессивные эпизоды переживали в своей жизни около 17% женщин и 10% мужчин. Но исследователи считают, что здесь существует так называемая "ошибка вспоминания", когда люди склонны забывать или неправильно докладывать свой анамнез во время проведения опроса.

Большой депрессивный эпизод определяется как период двух недель или более у человека, переживающего интенсивное чувство тоски и безнадежности, а также усталости, потери или набора веса, изменения в режиме сна, потери интереса в обычной деятельности, мысли о суициде или попытки совершить его.

В новой работе исследователи решили создать симуляционную модель, которая позволила бы более точно проводить подсчет депрессивных эпизодов. В результате учета "ошибки вспоминания" было обнаружено, что около 30% женщин и 17% мужчин стакливались с большими депрессивными эпизодами.

Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Preventive Medicine.

"БДР встречается куда чаще, чем принято считать", – рассказывает один из ведущих авторов опроса. "Наша модель показывает, что вероятность депрессивных эпизодов наиболее высока в подростковом возрасте. Нам также известно, что наличие первого эпизода БДР увеличивает вероятность возникновения этого явления в последующем. Это означает, что нам необходимо предпринимать все меры для предотвращения появления депрессивных эпизодов как можно раньше, т.к. такая профилактика приносит наибольшую пользу".

Также авторы работы обращают внимание на то, что пожилые люди склонны занижать и недооценивать депрессивные симптомы. У людей старше 65 лет такое занижение оценивается в 70%. При этом пожилые люди часто встречаются с малой депрессией, которая не удовлетворяет все критерии БДР.

"К сожалению, большинство людей с депрессией не получают никакую медицинскую помощь или даже банально не имеют к ней доступа", – подводит итог ведущий автор исследования, профессор Джейми Тэм. "В нашем обществе есть очень большие проблемы по недооценке психического здоровья – на эту часть жизни уделяется куда меньше внимания и инвестируется меньше ресурсов в сравнении с физическим здоровьем".