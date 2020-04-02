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Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о работе во время самоизоляции, сообщает РИА "Новости".

Доктор заявил, что продолжает выполнять свои профессиональные обязанности в дистанционном режиме. Он проводит онлайн-консультации и обходы, а также тестирует отечественный аппарат ИВЛ.

Кроме того, Проценко рассказал, что больница вводит специальные браслеты для более качественной временной маршрутизации.

Ранее стало известно, что у главврача диагностировали коронавирус.

На данный момент в стране зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом, 30 человек умерли, 235 вылечились.

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