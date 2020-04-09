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Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что более 220 пациентов с коронавирусом COVID-19 находится на лечении в медицинском учреждении, за сутки поступило 72 пациента.

«Состоит на лечении 424. Из них: с диагнозом внебольничная пневмония — 355, COVID подтвержденных — 228, в реанимации — 33 (12 на ИВЛ)», — написал он в Facebook.

Врач отметил, что за сутки в больницу поступило 72 пациента, выписано 44.

31 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и работает дистанционно.

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