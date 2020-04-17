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Средний возраст умерших от коронавируса составляет 68,1 года. Об этом сообщил в Facebook главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко.

По словам Проценко, с 28 марта по 17 апреля в Коммунарке умерли 20 пациентов с коронавирусом, средний возраст которых составляет 68,1 года. У большинства погибших имелись сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и другие.

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15 апреля Проценко подвел итоги 45-дневной работы стационара: за это время поступило 1659 пациентов, выписаны 1140.

«За этими цифрами конечно много больше всего», — отметил он.

Как сообщал «Рамблер», к 17 апреля в России зафиксировано 32008 случаев коронавируса, за сутки число заболевших возросло на 4070 человек. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

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