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В больнице Коммунарки к утру 21 апреля находятся 568 пациентов, у 412 из них (72 процента пациентов) подтвержден новый коронавирус. Об этом главврач Денис Проценко сообщил в Facebook.

У 567 из 568 пациентов диагностирована внебольничная пневмония. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 52 человека, из них 25 пациентов — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Вчера на аппаратах ИВЛ в больнице находились 28 человек.

На кислороде вне реанимации находятся 17 процентов пациентов.

За сутки в Коммунарку поступили 63 пациента, выписаны были 99 человек.

Как писал «Рамблер», число зараженных коронавирусом в Москве за прошлые сутки выросло на 2026 человек, до 26 350 пациентов. Утром 20 апреля сообщалось, что 1838 из них выздоровели, 204 скончались. Вечером 20 апреля стало известно о еще 29 умерших.

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