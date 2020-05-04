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Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко обнародовал в Facebook новые данные по находящимся в стационаре больным с коронавирусом.

К 4 мая в Коммунарке находятся 503 пациента, 60% из них находятся в тяжелом состоянии, 36% — в состоянии средней тяжести, еще 6% — крайне тяжелые. 62% пациентов сдали положительный тест на коронавирус.

У 98% пациентов наблюдаются признаки внебольничной пневмонии, 45% требуется кислородная поддержка.

В отделении реанимации к 4 мая находятся 55 человек, из них 27 человек — на искусственной вентиляции легких.

Как сообщал «Рамблер», 3 мая в России было выявлено рекордное число заболевших коронавирусом — 10633 человек, из них 5948 — в Москве. Общее число заболевших в РФ достигло 134687 человек. За весь период зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

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