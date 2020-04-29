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Главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко высказался за продолжение ограничительных мер против коронавируса.

Президент России Владимир Путин ранее продлил указом нерабочие дни почти на 2 недели. Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, продляющий режим повышенной готовности в столице до 11 мая. По словам Собянина, действующие ограничения в ближайшие дни необходимо соблюдать максимально строго, их ослабление неминуемо приведет к еще большему числу заболевших и умерших. Как отметил мэр, власти Москвы начнут ослаблять меры, как только уровень заболеваемости коронавирусом пойдёт на спад.

«Проанализировали 52 смертельных исходов к завтрашней подкомиссии по изучению летальных исходов. Лично я за продолжение карантина», — написал Проценко в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Согласно приложенным к публикации графикам, в 85% основным диагнозом умершего был коронавирус, в 49% случаев умершие старше 70 лет, 22% — люди в возрасте 61-70 лет, 16% — в возрасте 51-60 лет, 14% — в возрасте 36-50 лет.

С 30 марта режим самоизоляции распространился на всех жителей Москвы, независимо от возраста. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку. Также выйти из дома можно, чтобы выгулять домашнего питомца и выбросить мусор.

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