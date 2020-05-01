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Главврач московской больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

По его словам, если граждане не будут соблюдать самоизоляцию, то майские праздники "станут причиной взрыва заболеваемости и увеличения количества госпитализированных больных" спустя неделю.

Врач добавил, что многие россияне устали от самоизоляции и у них может возникнуть соблазн нарушить режим во время праздников.

«Но цена этого соблазна может оказаться слишком дорогой, вплоть до жизни наших будущих пациентов», — сказал Проценко.

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