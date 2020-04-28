Главный врач инфекционной больницы в поселке Коммунарка Денис Проценко назвал число пациентов, лечащихся от коронавирусной инфекции в медицинском учреждении. Об этом он написал во вторник, 28 апреля, в Facebook.

Он отметил, что часть больных находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), а некоторые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает RT.

«За сутки поступило 37. Состоит на лечении 592. Из них: с диагнозом «пневмония» — 591/100%, с COVID подтвержденных — 374/63%. На кислороде вне ОРИТ — 171/29%. В ОРИТ — 61/10%, на ИВЛ — 29 (4,9% от общего числа пациентов, или 47,5% от числа больных в ОРИТ)», — написал Проценко.

Накануне Проценко сообщил, что в больнице достаточно средств индивидуальной защиты. По его словам, всему персоналу предоставлен свободный доступ ко всем средствам защиты, которые находятся в шлюзе в переходе в палатный корпус.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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