В больнице в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии. Об этом написал во вторник. 5 мая, главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Согласно данным, представленным Проценко, в настоящее время в больнице проходят лечение 472 пациента. Из них с диагнозом внебольничная пневмония — 98%, подтвержденных случаев COVID-19 — 63%. В подаче кислорода вне отделения интенсивной терапии нуждаются 49%. В реанимации находятся 51 пациент, из них 30 на ИВЛ.

Ранее 5 мая сообщалось, что в больнице в Коммунарке скончался член Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин. Он был генеральным конструктором НПО «Энергия» и отвечал за пилотируемую программу. Причина смерти академика не уточняется.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. За четыре с лишним месяца вызываемое им заболевание COVID-19 было выявлено в более 210 странах мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным в России подтверждено более 155 тыс. случаев инфицирования, выздоровели ― 19,8 тыс. пациентов, скончались ― 1 451 человек.

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