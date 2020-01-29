Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в среду, 29 января, сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, первыми с протоиереем простились священнослужители Русской православной церкви и родственники покойного, а затем — прихожане и верующие.

На отпевании в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, где Чаплин служил настоятелем, собралось несколько сотен человек.

Рядом с храмом, на месте смерти протоирея, прихожане установили фотографию и лампаду, к которым люди возлагали цветы.

Протоиерей скончался 26 января. По словам его помощника Евгения Жулева, священнослужитель не жаловался на плохое самочувствие. На следующий день стало известно, что причиной смерти Чаплина стал инфаркт.

Чаплин родился в Москве 31 марта 1968 года, окончил Московскую духовную семинарию в 1990 году, затем Московскую духовную академию. 21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года — в сан пресвитера. С 1990 года работал в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата. Возглавлял секретариат ОВЦС МП по взаимоотношениям Церкви и общества. С 2001 по 2009 год был заместителем председателя Отдела внешних церковных связей, затем стал настоятелем храма святителя Николая на Трех горах в Москве.

В феврале 2016 года указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла Чаплин был назначен настоятелем храма преподобного Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.